В Москве убит водитель элитного такси

В Москве убит водитель элитного такси. Преступление совершил 19-летний клиент, который зарезал водителя, продал авто и скрылся. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как рассказал источник РИА Новости, добычей преступника стал Maybach, который может стоить на вторичном рынке до 10 млн рублей. Однако молодой человек попытался продать машину за 1,5 млн рублей.

В итоге ему удалось получить только половину этой суммы, так как покупатель отказался платить, пока не будут предоставлены все документы.