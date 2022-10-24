СК РФ: отказ техники и ошибка пилота — основные версии крушения Су-30 в Иркутске

Крушение самолёта Су-30 в Иркутске могло произойти из-за отказа техники или ошибки пилота. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, оперативники организовали проверки в рамках расследования уголовного дела по статье 263 УК РФ.

"Следствие рассматривает две основные версии произошедшего — отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", — сказано в официальном релизе.

Отмечается, что эксперты приступили к дополнительному осмотру места ЧП. Они изъяли топливные образцы и газоразрядную станцию. Вскоре будут проведены все необходимые экспертизы.

В воскресенье, 23 октября, на жилой дом в Иркутске упал самолёт.

Как пояснил лётчик-инструктор Андрей Краснопёров, причиной аварии могли стать проблемы с кислородом. Он не исключил, что члены экипажа заснули во время набора высоты.