Крушение самолёта Су-30 в Иркутске могло произойти из-за отказа техники или ошибки пилота. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По информации ведомства, оперативники организовали проверки в рамках расследования уголовного дела по статье 263 УК РФ.
"Следствие рассматривает две основные версии произошедшего — отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", — сказано в официальном релизе.
Отмечается, что эксперты приступили к дополнительному осмотру места ЧП. Они изъяли топливные образцы и газоразрядную станцию. Вскоре будут проведены все необходимые экспертизы.
В воскресенье, 23 октября, на жилой дом в Иркутске упал самолёт.
Как пояснил лётчик-инструктор Андрей Краснопёров, причиной аварии могли стать проблемы с кислородом. Он не исключил, что члены экипажа заснули во время набора высоты.
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