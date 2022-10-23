Раненый военкор Пегов о своём состоянии: "Всё хорошо"

Военный корреспондент Семён Пегов рассказал журналистам, что с ним всё хорошо после того, как врачи Донецка провели ему операцию.

Ранее появилась информация о том, что Пегов ранен в ногу в районе Донецка. Местные медики его прооперировали и заверили представителей прессы, что с ним всё будет в порядке.

"Все хорошо. Работали на передовой, уже возвращались обратно, был обстрел… Двигались оперативно… Всякого много по полям разбросано, на что конкретно наступил, сказать сложно. Но главное, что не "Лепесток", ноги целы, все цело. Спасибо врачам донецким, они лучшие", — поделился Пегов с журналистами.

Врач, оперировавший раненого военкора, отметил, что нога у Пегова "на месте", с пальцами на ней тоже всё хорошо.