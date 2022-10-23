Иркутский губернатор Кобзев: в зоне падения Су-30 восстановили электроснабжение

Согласно сообщению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, специалисты подключили к электроснабжению все дома, находящиеся в зоне аварии самолёта Су-30.

Глава региона добавил, что работы на месте падения борта продолжаются.

"Только что доложили энергетики. Все дома подключены к энергоснабжению. Спасибо за оперативность. Работы на месте крушения — в процессе", — написал Кобзев в Telegram-канале.

Ранее 23 октября в иркутском микрорайоне Ново-Ленино в ходе испытательного полёта самолёт Су-30 упал на частный двухэтажный дом. Пожарным удалось локализовать возгорание на месте катастрофы. В результате падения борта погибли оба пилота.