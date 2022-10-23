Лётчик о катастрофе в Иркутске: при отсутствии кислорода пилоты заснули

По мнению лётчика-инструктора Андрея Краснопёрова, причиной катастрофы Су-30 в Иркутске могли стать проблемы с кислородом у пилотов, из-за чего они потеряли сознание.

Ранее появилась информация о пилотах другого самолёта, которые увидели сидящих без сознания лётчиков аварийного борта ещё до того, как он упал на землю.

"Я думаю, причина банальная — летчики не смогли перейти на питание чистым кислородом и продолжали набирать высоту. Летчик не чувствует кислородное голодание, он просто засыпает. При подъеме на высоту больше четырех тысяч метров лётчик должен перейти на питание чистым кислородом. Система кислорода должна быть заряжена. Самолет поднимается на высоту выше четыре тысячи метров и летчики, которые не перешли на питание чистым кислородом, просто засыпают, — объяснил Краснопёров в беседе с изданием "Говорит Москва".

Он добавил, что истребитель продолжал выполнять заданную программу благодаря включённому автопилоту, а поскольку отключить её было некому, самолёт продолжал летать кругами.

Инструктор отметил, что если к управлению воздушным судном не подключается пилот, оно уходит на второй и последующие круги в автоматическом режиме, и так будет продолжаться до тех пор, пока в самолёте остаётся топливо. Посадку автопилот совершить не может.

Ранее стало известно о падении в Иркутске на частный двухэтажный дом истребителя Су-30, унёсшего жизни обоих пилотов.