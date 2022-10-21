В детской городской поликлинике №110 появились таблички с надписью "Укрытие". Они указывают на подвал. Ранее там располагались служебные помещения для сотрудников, где медики могли поесть или переодеться. Теперь же в подвале можно будет укрыться от чего-то неизвестного, пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что подобные укрытия готовят в больнице имени Юдина, а также в ГКБ №31. Там разбирают хлам, скопившийся в подвале. Кроме того, в укрытия проводят свет, связь и закупают туда воду, фонари, а также одноразовую посуду.
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