В московских больницах готовят укрытия

В детской городской поликлинике №110 появились таблички с надписью "Укрытие". Они указывают на подвал. Ранее там располагались служебные помещения для сотрудников, где медики могли поесть или переодеться. Теперь же в подвале можно будет укрыться от чего-то неизвестного, пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается, что подобные укрытия готовят в больнице имени Юдина, а также в ГКБ №31. Там разбирают хлам, скопившийся в подвале. Кроме того, в укрытия проводят свет, связь и закупают туда воду, фонари, а также одноразовую посуду.