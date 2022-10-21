Жителю Ингушетии грозит до двух лет лишения свободы за врезку в нефтепровод

Полицейские задержали жителя Ингушетии, который сделал незаконную врезку в нефтепровод. Правоохранители завели уголовное дело.

По информации следователей, 54-летний обвиняемый украл нефть в селе Барсуки. Как отметили в newstracker.ru, предполагаемому преступнику грозит до двух лет тюремного заключения.