Российский продюсер Олег Клоков погиб при обстреле в Херсоне.

Российский продюсер Олег Клоков, приехавший в Херсон в начале октября для развития телеканала "Таврия", погиб при обстреле переправы в Херсоне, рассказала замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Ранее Клоков работал на Первом канале, "Москве 24" и в правительстве Москвы.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что украинская сторона нанесла удар целенаправленно, чтобы убить журналистов.

"Восемь человек телеканала ВТВ, которые находились в тот момент [на месте]. Руслан Воскресенский в тяжёлом состоянии — это оператор ТРК "Таврия", и [корреспондент] Константин Мочар сейчас находится в больнице. Также ранена Влада, 16-летняя журналистка".

По данным Стремоусова, при обстреле погибли четыре человека.