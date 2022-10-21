Российский продюсер Олег Клоков, приехавший в Херсон в начале октября для развития телеканала "Таврия", погиб при обстреле переправы в Херсоне, рассказала замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Ранее Клоков работал на Первом канале, "Москве 24" и в правительстве Москвы.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что украинская сторона нанесла удар целенаправленно, чтобы убить журналистов.
"Восемь человек телеканала ВТВ, которые находились в тот момент [на месте]. Руслан Воскресенский в тяжёлом состоянии — это оператор ТРК "Таврия", и [корреспондент] Константин Мочар сейчас находится в больнице. Также ранена Влада, 16-летняя журналистка".
По данным Стремоусова, при обстреле погибли четыре человека.
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