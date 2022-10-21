Житель Белгорода украл более 50 мобильных телефонов за три дня

Житель Белгорода украл более 50 мобильных телефонов, ограбив три магазина электроники за три дня. 19-летний парень разбивал стёкла тротуарной плиткой и забирался внутрь. Об этом пишет издание bel.ru.

По данным правоохранительных органов, общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.