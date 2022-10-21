Житель Белгорода украл более 50 мобильных телефонов, ограбив три магазина электроники за три дня. 19-летний парень разбивал стёкла тротуарной плиткой и забирался внутрь. Об этом пишет издание bel.ru.
По данным правоохранительных органов, общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.