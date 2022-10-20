Пригожин выразил поддержку Барабанщикову, подвергшемуся уголовному преследованию

В Петербурге завершилось рассмотрение дела бывшего главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова. Ряд СМИ ранее сообщали, что он был задержан в прошлом году после нескольких интервью, связанных с коррупцией на рынке соцпитания. Ситуацию для издания "Дни.ру" прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин.

"Я считаю, в деле Барабанщикова с самого начала было огромное количество фальсификаций, это было не что иное, как попытка устранить человека, который знал истинную правду о махинациях Беглова и его окружения. Барабанщикова посадили за то, что он был в курсе тех коррупционных схем и махинаций, которые были организованы вокруг губернатора и которые до сих пор продолжаются в чудовищных масштабах. И, безусловно, я считаю, что теперь Барабанщиков, обязан наносить ответные удары, и считаю своим долгом всячески ему в этом помогать", — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее стало известно, что Куйбышевский суд Северной столицы оправдал Алексея Барабанщикова. Мужчине назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.