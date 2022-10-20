Виновница аварии со смертельным исходом в Хакасии получила 3,5 года колонии

В Хакасии состоялся суд по делу об аварии, в результате которой погибло два человека.

Как пишет newkhakasiya.online, 19 января 42-летняя жительница Саяногорска во время движения оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение её машины с Toyota Corsa, в которой находилось три пассажира.

В результате столкновения водитель автомобиля "Тойота" получил серьёзные травмы, а обе находившиеся в его машине пожилые женщины скончались — одна сразу, а вторая — несколько дней спустя в больнице.

Виновницу аварии приговорили к колонии на 3,5 лет. Кроме того, ей запрещено садиться за руль автомобиля в течение 2,5 лет.