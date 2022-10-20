Актриса Анна Большова сбила насмерть пешехода в Калужской области

Заслуженная артистка РФ Анна Большова на своём автомобиле "Ауди" попала в ДТП, которое закончилось смертью пешехода.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось 14 октября в Калужской области. По информации Telegram-канала Baza, Анна Большова сбила женщину.

Актриса сама вызвала полицию и медиков. В ГИБДД Калужской области считают, что актриса не рассмотрела в темноте пешехода. Признаков опьянения у Большовой не обнаружено.

"Это деревенская неосвещенная дорога. Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую", — гласит объяснение сотрудников ГИБДД.

Попавшая под колёса автомобиля женщина умерла до приезда скорой помощи.

Анна Большова известна широкому зрители по отечественным сериалам. Популярность к ней пришла после, роли в телепостановке "Юнона и Авось" в 2000-х, где её партнёром по съёмочной площадке был актёр Николай Караченцов.

Ранее сообщалось, что в Уфе молодая мама сбила женщину с ребёнком на пешеходном переходе.

