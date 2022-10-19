Суд оштрафовал экс-заместителя главы Минприроды Карелии на 28,8 млн рублей

Суд обязал бывшего заместителя руководителя Минприроды Карелии Алексея Щепина отдать 28,8 миллиона рублей. Причиной послужили противозаконная вырубка леса и кража природных ресурсов около Байкала в 2010 году.

"Иск подали представители Бурятии ещё в феврале", — написали в karelinform.ru.

По данным издания, летом прошлого года политик получил четыре года лишения свободы. При этом экс-заместитель главы ведомства не признал вину.