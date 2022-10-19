Суд обязал бывшего заместителя руководителя Минприроды Карелии Алексея Щепина отдать 28,8 миллиона рублей. Причиной послужили противозаконная вырубка леса и кража природных ресурсов около Байкала в 2010 году.
"Иск подали представители Бурятии ещё в феврале", — написали в karelinform.ru.
По данным издания, летом прошлого года политик получил четыре года лишения свободы. При этом экс-заместитель главы ведомства не признал вину.
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