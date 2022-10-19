Полицейские подтвердили ликвидацию жителя Ростова-на-Дону, который застрелил продавца овощей во вторник.
Сообщается, что личность мужчины, устроившего перестрелку на Северном, установлена.
Стрелок оказал сопротивление при задержании, открыл огонь и ранил в руку сотрудника полиции. Ответным огнём он был ликвидирован. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
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