В Ростове ликвидирован стрелок, убивший продавца овощей

Полицейские подтвердили ликвидацию жителя Ростова-на-Дону, который застрелил продавца овощей во вторник.

Сообщается, что личность мужчины, устроившего перестрелку на Северном, установлена.

Стрелок оказал сопротивление при задержании, открыл огонь и ранил в руку сотрудника полиции. Ответным огнём он был ликвидирован. Об этом пишет rostovgazeta.ru.