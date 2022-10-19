Пенсионерка девять дней выживала в лесу под Калининградом, пока её не обнаружили спасатели. 87-летняя Александра Васильевна была на прогулке с семьёй, в какой-то момент она устала и решила передохнуть и дождаться родственников в одном месте. Об этом пишет Baza.
Однако родные, вернувшись, обнаружили, что бабушка пропала. Волонтёры искали её безрезультатно девять дней, а на десятый женщину случайно нашли грибники.
Пенсионерка забрела в очень сложную местность с травой в человеческий рост и оврагами глубиной в десятки метров. Поэтому волонтёры даже и не подумали искать её там.
Врачи диагностировали у Александры Васильевны переохлаждение и обезвоживание — она замёрзла и питалась только листьями. Сейчас она в больнице, в состоянии средней тяжести.
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