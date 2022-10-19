В ходе ЧП в Ейске погибла семья из семи человек

Представитель администрации Ейска заявил, что в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 погибла семья. По данным чиновников, она состояла из семи человек, в том числе двух несовершеннолетних граждан.