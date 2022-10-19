Пограничник из Оренбургской области расстрелял жену из автомата, а затем пытался покончить с собой. Об этом пишет Baza.
Трагедия случилась на почве ревности в селе Изобильное, которое находится недалеко от российско-казахстанской границы.
36-летний Артур убил из своего автомата жену, 32-летнюю Александру на глазах у сослуживцев.
После этого пограничник пытался свести счёты с жизнью, но выжил и сейчас находится в реанимации местной больницы.
Военно-следственной прокуратурой начата проверка. У погибшей осталось трое детей.
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