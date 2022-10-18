В Ейске число пострадавших в результате ЧП увеличилось до 26

За помощью к медикам после случившегося 17 октября ЧП в Ейске обратилось ещё 7 человек. Таким образом, количество пострадавших в результате падения истребителя Су-34 теперь равно 26.

Такую информацию предоставило Министерство ГО и ЧС Краснодарского края, пишет РИА Новости.