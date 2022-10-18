За помощью к медикам после случившегося 17 октября ЧП в Ейске обратилось ещё 7 человек. Таким образом, количество пострадавших в результате падения истребителя Су-34 теперь равно 26.
Такую информацию предоставило Министерство ГО и ЧС Краснодарского края, пишет РИА Новости.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.