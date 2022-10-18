Против жителя Белгородской области возбуждено семь дел за призывы к экстремизму

Следователи возбудили уголовные дела в отношении жителя Белгородской области, призывавшего к экстремизму и терроризму. Об этом пишет bel.ru.

По информации издания, мужчину заподозрили в семи эпизодах преступления. В региональном Следкоме рассказали, что он публиковал в интернет-сообществах посты с призывами к незаконной деятельности.

Информация, послужившая основанием для начала проверок, уже направлена сотрудникам ФСБ.

Ранее стало известно, что 23-летнего парня из Хакасии приговорили к лишению свободы сроком на два года условно за проявление экстремизма в социальных сетях. В пресс-службе управления ФСБ по региону подчеркнули: молодой человек призывал к расправе над представителями силовых и правоохранительных структур.