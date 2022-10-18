Следователи возбудили уголовные дела в отношении жителя Белгородской области, призывавшего к экстремизму и терроризму. Об этом пишет bel.ru.
По информации издания, мужчину заподозрили в семи эпизодах преступления. В региональном Следкоме рассказали, что он публиковал в интернет-сообществах посты с призывами к незаконной деятельности.
Информация, послужившая основанием для начала проверок, уже направлена сотрудникам ФСБ.
Ранее стало известно, что 23-летнего парня из Хакасии приговорили к лишению свободы сроком на два года условно за проявление экстремизма в социальных сетях. В пресс-службе управления ФСБ по региону подчеркнули: молодой человек призывал к расправе над представителями силовых и правоохранительных структур.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.