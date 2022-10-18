Михайлов призвал усовершенствовать программу призыва после теракта в Белгороде

Политолог Евгений Михайлов допустил, что уроженцы Средней Азии, которые устроили теракт на белгородском полигоне, прошли предварительную подготовку, передаёт rostovgazeta.ru.

В интервью изданию он отметил, что ЧП произошло из-за несовершенства мобилизационной программы. По словам специалиста, жители СНГ, скорее всего, получили задачу внедриться в состав ополчения и совершить террористический акт.

"Сейчас угроза терактов велика", — подчеркнул политолог.

Он также добавил, что уроженцев Средней Азии без лишних вопросов утвердили в качестве добровольцев для последующего участия в спецоперации. Им выдали оружие без каких-либо дополнительных проверок, пояснил Михайлов.

Эксперт призвал пересмотреть правила призыва граждан из других государств, желающих получить гражданство РФ, на военную службу.

Ранее сообщалось, что двое иностранцев совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. В результате ЧП погибли 11 человек.