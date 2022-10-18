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В Свердловской области двое подростков подожгли женщину на улице

Происшествия

Двое подростков в Свердловской области просто ради интереса подожгли на улице женщину, она скончалась. Об этом пишет Baza.

По информации издания, случилось всё в городе Алапаевске 16 октября. Друзья Дмитрий и Сергей (имена изменены) гуляли по улице и увидели 69-летнюю женщину.

Дима предложил Серёже добежать до ближайшего магазина. Там он достал из кустов пакет с бутылками с горючей жидкостью, который спрятал там ранее.

Затем парни вернулись, догнали пенсионерку, облили её и бросили зажжённую спичку. Женщину охватил огонь.

Поняв, что натворили, подростки стали звать на помощь и искать воду, однако было поздно — пенсионерка умерла.

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Автор: Максим Александров
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