Двое подростков в Свердловской области просто ради интереса подожгли на улице женщину, она скончалась. Об этом пишет Baza.
По информации издания, случилось всё в городе Алапаевске 16 октября. Друзья Дмитрий и Сергей (имена изменены) гуляли по улице и увидели 69-летнюю женщину.
Дима предложил Серёже добежать до ближайшего магазина. Там он достал из кустов пакет с бутылками с горючей жидкостью, который спрятал там ранее.
Затем парни вернулись, догнали пенсионерку, облили её и бросили зажжённую спичку. Женщину охватил огонь.
Поняв, что натворили, подростки стали звать на помощь и искать воду, однако было поздно — пенсионерка умерла.
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