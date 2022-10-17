В Хакасии пенсионерка отдала мошеннице 147 тысяч рублей за "снятие порчи"

Жительница Хакасии отправила якобы гадалке 147 тысячи рублей. Мошенница пообещала 75-летней пенсионерке избавить её от порчи.

По информации правоохранителей, в августе жертва посмотрела передачу о судьбе и способах её изменения. Так пенсионерка узнала номер "колдуньи" и позвонила ей. Сначала она попросила за проведение обряда 22 тысячи рублей. После этого злоумышленница заявила, что за 125 тысяч рублей необходимо "запечатать снятую порчу в капсулу".

Как отметили в newkhakasiya.online, полицейские завели в отношении "гадалки" уголовное дело.