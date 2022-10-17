Школы Биробиджана в Еврейской автономной области проверяют на предмет минирования, рассказали в правительстве региона.
Согласно информации, сразу несколько учебных заведений получили соответствующие сообщения.
"На почту образовательных учреждений № 7, 8, 5 (10), 14 поступило сообщение, в котором говорится о минировании всех школ Биробиджана", — пояснили в администрации.
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