Взрыв в угольной шахте в Турции: погибли 40 человек

Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в северной провинции Турции Бартин возросло до 40, сообщает министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, ещё 11 шахтеров госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Взрыв произошел на глубине 300 метров вечером в пятницу.

По словам министра энергетики Фатиха Донмеза, причиной взрыва мог быть рудничный газ - смесь легковоспламеняющихся газов, обнаруженных в шахтах.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сказал, что в момент взрыва на шахте находились 110 рабочих.

“Все наши учреждения тщательно работают над всеми вопросами, связанными со взрывом, особенно поисково-спасательными работами, которые начались быстро после инцидента”, - сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, который лично будет координировать спасательные работы.

Российский лидер направил турецкому коллеге соболезнования в связи с трагедией на шахте.