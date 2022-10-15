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Взрыв в угольной шахте в Турции: погибли 40 человек

Происшествия

Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в северной провинции Турции Бартин возросло до 40, сообщает министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Взрыв в угольной шахте в Турции: погибли 40 человек

По его словам, ещё 11 шахтеров госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Взрыв произошел на глубине 300 метров вечером в пятницу.

По словам министра энергетики Фатиха Донмеза, причиной взрыва мог быть рудничный газ - смесь легковоспламеняющихся газов, обнаруженных в шахтах.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сказал, что в момент взрыва на шахте находились 110 рабочих.

“Все наши учреждения тщательно работают над всеми вопросами, связанными со взрывом, особенно поисково-спасательными работами, которые начались быстро после инцидента”, - сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, который лично будет координировать спасательные работы.

Российский лидер направил турецкому коллеге соболезнования в связи с трагедией на шахте.

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Автор: Ольга Лебедева
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