В Минводах сломанный терминал выдал мужчине пачку купюр

В Минеральных Водах сломанный парковочный терминал в аэропорту выдал деньги 24-летнему парню. Он задержан полицией. Об этом пишет издание newstracker.ru.

Мужчина подошёл к аппарату для оплаты парковки, но оборудование дало сбой и выдало ему 200 купюр на общую сумму 17,2 тысячи рублей. Деньги он забрал и уехал. Однако после этого его удалось разыскать и задержать.