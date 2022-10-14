В Минеральных Водах сломанный парковочный терминал в аэропорту выдал деньги 24-летнему парню. Он задержан полицией. Об этом пишет издание newstracker.ru.
Мужчина подошёл к аппарату для оплаты парковки, но оборудование дало сбой и выдало ему 200 купюр на общую сумму 17,2 тысячи рублей. Деньги он забрал и уехал. Однако после этого его удалось разыскать и задержать.
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