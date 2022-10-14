В Петрозаводске заключили под стражу трёх несовершеннолетних граждан. Предположительно, они в феврале атаковали мужчину, украли у него две тысячи рублей и наушники.
"Во время нападения обвиняемые разбили ноутбук в сумке пострадавшего и его очки", — написали в karelinform.ru.
По информации журналистов, предполагаемые преступники признали вину. Правоохранители завершили расследование уголовного дела.
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