Российская система противовоздушной обороны уничтожила семь ракет в небе над Белгородом, сообщает РИА Новости.
По данным издания, первый взрыв раздался в 12:50, после чего прогремели ещё шесть взрывов.
В четверг, 13 октября ВСУ обстреляли Белгород. По словам мэра Антона Иванова, обломки снаряда повредили верхний этаж жилого дома и два автомобиля.
Ранее в разговоре с пранкерами министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что ВСУ причастны к терактам в Крыму и Белгороде.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.