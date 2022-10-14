В Белгороде прогремели семь взрывов: работает ПВО

Российская система противовоздушной обороны уничтожила семь ракет в небе над Белгородом, сообщает РИА Новости.

По данным издания, первый взрыв раздался в 12:50, после чего прогремели ещё шесть взрывов.

В четверг, 13 октября ВСУ обстреляли Белгород. По словам мэра Антона Иванова, обломки снаряда повредили верхний этаж жилого дома и два автомобиля.

Ранее в разговоре с пранкерами министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что ВСУ причастны к терактам в Крыму и Белгороде.