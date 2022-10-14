Житель Воронежской области погиб, попав под колёса трёх автомобилей

Под колёса сразу трёх легковых автомобилей угодил житель Воронежской области. Он переходил трассу в неположенном месте. От полученных травм 30-летний мужчина скончался. Об этом сообщает ГУМВД по региону.