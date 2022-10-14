Под колёса сразу трёх легковых автомобилей угодил житель Воронежской области. Он переходил трассу в неположенном месте. От полученных травм 30-летний мужчина скончался. Об этом сообщает ГУМВД по региону.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.