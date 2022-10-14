В Краснодаре странная детская игрушка стала причиной вызова полиции и сапёров. Об этом сообщают местные паблики.
Бдительные граждане заметили возле одной из многоэтажек на газоне игрушку в жёлто-синих цветах. На ней было написано: "Нажми на кнопку, поёт душевную украинскую народную песню".
Ещё до приезда экстренных служб игрушку забрал дворник, выяснилось, что никакой опасности она не представляла.
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