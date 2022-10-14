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СК сообщил о погибших при подрыве склада с боеприпасами в Белгородской области

Происшествия

Несколько человек погибли при атаке украинских подразделений на посёлок Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

СК сообщил о погибших при подрыве склада с боеприпасами в Белгородской области

Как отметили в ведомстве, Вооружённые силы Украины (ВСУ) подорвали склад, где хранились боеприпасы, после чего произошла детонация.

"По предварительным данным, есть погибшие и раненые", — сказано в официальном релизе.

Кроме того, в Следственном комитете РФ добавили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету рядом с Новооскольским округом. В связи с этим пришлось временно остановить движение поездов.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин попросил возбудить дела и расследовать происшествия, зарегистрированные на территории Белгородской области.

Вечером 13 октября жители региона заявили о взрыве. Пользователи соцсетей пояснили, что на территории завода под Белгородом начался пожар.

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Автор: Юлия Миленина
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