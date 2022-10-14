Несколько человек погибли при атаке украинских подразделений на посёлок Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Как отметили в ведомстве, Вооружённые силы Украины (ВСУ) подорвали склад, где хранились боеприпасы, после чего произошла детонация.
"По предварительным данным, есть погибшие и раненые", — сказано в официальном релизе.
Кроме того, в Следственном комитете РФ добавили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету рядом с Новооскольским округом. В связи с этим пришлось временно остановить движение поездов.
Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин попросил возбудить дела и расследовать происшествия, зарегистрированные на территории Белгородской области.
Вечером 13 октября жители региона заявили о взрыве. Пользователи соцсетей пояснили, что на территории завода под Белгородом начался пожар.
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