МЧС РФ: на Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,9

Специалисты экстренных служб зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 на Байкале. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Иркутской области.

Как отметили представители ведомства, толчки начались примерно в 03:54 по московскому времени. Эпицентром ЧП стала акватория озера, расположенная в нескольких километрах от села Большое Голоустное.

По информации МЧС, в областном центре зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0. В регионе развёрнут оперштаб, сведения о возможных пострадавших уточняются.