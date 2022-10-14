Специалисты экстренных служб зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 на Байкале. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Иркутской области.
Как отметили представители ведомства, толчки начались примерно в 03:54 по московскому времени. Эпицентром ЧП стала акватория озера, расположенная в нескольких километрах от села Большое Голоустное.
По информации МЧС, в областном центре зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0. В регионе развёрнут оперштаб, сведения о возможных пострадавших уточняются.
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