Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о разрушении таможенного пункта пропуска в приграничном городе Шебекино из-за обстрелов со стороны Украины.
"ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать", — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Несколько дней назад в Шебекино без электричества остались две тысячи человек из-за того, что Вооружённые силы Украины повредили трансформатор электроподстанции в результате миномётного обстрела.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.