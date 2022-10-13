ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о разрушении таможенного пункта пропуска в приграничном городе Шебекино из-за обстрелов со стороны Украины.

"ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать", — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Несколько дней назад в Шебекино без электричества остались две тысячи человек из-за того, что Вооружённые силы Украины повредили трансформатор электроподстанции в результате миномётного обстрела.