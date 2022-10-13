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Житель Карелии пошутил о готовящемся в республике теракте

Происшествия

Житель Олонецкого района Республики Карелия решил разыграть сотрудников МВД, сообщив им о подготовке теракта на берегу Ладоги.

Как уточняет karelinform.ru, это сообщение было просто шуткой, а позвонивший силовикам мужчина был нетрезв.

Однако после получения сигнала экстренные службы в срочном порядке прибыли на указанное место, однако взрывного устройства там не обнаружили.

Теперь карельскому шутнику, полностью признавшему свою вину, грозит один год лишения свободы.

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Автор: Светлана Нерадовская
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