Житель Карелии пошутил о готовящемся в республике теракте

Житель Олонецкого района Республики Карелия решил разыграть сотрудников МВД, сообщив им о подготовке теракта на берегу Ладоги.

Как уточняет karelinform.ru, это сообщение было просто шуткой, а позвонивший силовикам мужчина был нетрезв.

Однако после получения сигнала экстренные службы в срочном порядке прибыли на указанное место, однако взрывного устройства там не обнаружили.

Теперь карельскому шутнику, полностью признавшему свою вину, грозит один год лишения свободы.