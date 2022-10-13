Житель Олонецкого района Республики Карелия решил разыграть сотрудников МВД, сообщив им о подготовке теракта на берегу Ладоги.
Как уточняет karelinform.ru, это сообщение было просто шуткой, а позвонивший силовикам мужчина был нетрезв.
Однако после получения сигнала экстренные службы в срочном порядке прибыли на указанное место, однако взрывного устройства там не обнаружили.
Теперь карельскому шутнику, полностью признавшему свою вину, грозит один год лишения свободы.
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