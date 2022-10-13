Журналисты РБК заявили, что в Полтавской области рухнули два украинских самолёта. Об этом СМИ рассказал руководитель военной администрации региона Дмитрий Лунин.
Как подчеркнули в издании, в ходе происшествия мирные жители не пострадали.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.