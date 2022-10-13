Власти Полтавской области сообщили о падении двух украинских самолётов

Журналисты РБК заявили, что в Полтавской области рухнули два украинских самолёта. Об этом СМИ рассказал руководитель военной администрации региона Дмитрий Лунин.

Как подчеркнули в издании, в ходе происшествия мирные жители не пострадали.