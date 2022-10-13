Мэр Белгорода рассказал о разрушениях после обстрела города

Мэр Белгорода Антон Иванов рассказал, что обломки снаряда повредили верхний этаж жилого дома и два автомобиля.

"На дом по улице Губкина, 42г упал неопознанный объект после работы ПВО. Сейчас на месте видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждено два автомобиля. В настоящий момент сведений о пострадавших нет", — написал Иванов в своём Telegram-канале.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку городского лицея № 32.

Ранее в разговоре с пранкерами министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что ВСУ причастны к терактам в Крыму и Белгороде.