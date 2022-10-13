Гладков: ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке армии Украины на село Красное. По информации чиновника, ВСУ повредили объекты на территории школы, ученики которой занимаются в удалённом режиме. Вместе с этим руководитель региона отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.