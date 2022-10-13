Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке армии Украины на село Красное. По информации чиновника, ВСУ повредили объекты на территории школы, ученики которой занимаются в удалённом режиме. Вместе с этим руководитель региона отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.