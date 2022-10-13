Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что неразорвавшаяся часть снаряда рухнула на территорию спортивной площадки лицея номер 32 в административном центре региона. Как отметил губернатор, пока данные о пострадавших и погибших отсутствуют.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.