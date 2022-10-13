Гладков: неразорвавшаяся часть снаряда упала на территорию школы в Белгороде

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что неразорвавшаяся часть снаряда рухнула на территорию спортивной площадки лицея номер 32 в административном центре региона. Как отметил губернатор, пока данные о пострадавших и погибших отсутствуют.