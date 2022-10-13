Руководитель Белгорода Антон Иванов сообщил о попадании обломков ракеты в жилой многоэтажный дом в результате работы системы противовоздушной обороны. По информации чиновника, на месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи и спасатели.
"Есть повреждения в доме номер 42 на улице Губкина", — сказал мэр.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.