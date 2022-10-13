Служба национальной безопасности Армении завела дело о теракте на Крымском мосту

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении возбудили уголовное дело в отношении пособников террористов, которые атаковали Крымский мост. Об этом написали на официальном сайте ведомства республики.