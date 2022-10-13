Во всех школ Петропавловска-Камчатского начались проверки на предмет минирования. Сообщения о том, что в учебном заведении заложено взрывное устройство, поступили сегодня утром, 13 октября.
"В школах проходит проверка безопасности, в которой задействованы ЧОП. После её завершения учебный процесс будет возобновлен", — говорится в сообщении региональных экстренных служб.
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