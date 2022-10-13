Во Владивостоке три человека погибли при пожаре

Во Владивостоке, три человека погибли при пожаре сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. Согласно информации, загорелась нежилая постройка на территории частного дома.

"Уже через шесть минут на месте работали огнеборцы. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение и сообщение. На момент прибытия пожарных постройка уже была полностью уничтожена огнём", — говорится в распространенном сообщении.

Местные жители до приезда пожарных сумели самостоятельно потушить огонь, но в ходе разбора завалов, обнаружили останки трёх человек.