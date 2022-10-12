В Оренбургской области женщина приобрела таблетки для борьбы с лишним весом. Обвиняемая попросила знакомую в Казахстане отправить товар в Россию.
По информации 56orb.ru, покупательница знала, что в препарате есть сибутрамин, то есть вещество, которое запрещено распространять на территории нашей страны. Как отметили журналисты, правоохранители завели против россиянки уголовное дело. Она может получить до семи лет тюремного заключения и штраф до одного миллиона рублей.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.