Оренбурженке грозит семь лет тюрьмы за заказ таблеток для похудения

В Оренбургской области женщина приобрела таблетки для борьбы с лишним весом. Обвиняемая попросила знакомую в Казахстане отправить товар в Россию.

По информации 56orb.ru, покупательница знала, что в препарате есть сибутрамин, то есть вещество, которое запрещено распространять на территории нашей страны. Как отметили журналисты, правоохранители завели против россиянки уголовное дело. Она может получить до семи лет тюремного заключения и штраф до одного миллиона рублей.