Жителя Новосибирской области обвинили в издевательствах над пятилетним сыном

Житель Новосибирской области подозревается в издевательствах над собственным несовершеннолетним ребёнком. Об этом пишет atas.info, ссылаясь на пресс-службу регионального Следкома.

По информации издания, 32-летний мужчина регулярно избивал пятилетнего мальчика. Кроме того, обвиняемый запрещал сыну ходить в туалет.

Как пояснили следователи, житель Новосибирской области также лишал ребёнка прогулок и еды.

"Издевательства происходили с марта 2020 года до мая 2022 года", — сказано в материале.

За помощью к сотрудникам полиции обратилась мать мальчика. После предварительной проверки мужчину заключили под стражу. Оперативники завершили расследование уголовного дела. Вскоре суд утвердит меру наказания для отца ребёнка.

Ранее стало известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об истязании полицейским супруги и детей в Башкирии.