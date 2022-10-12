В Приморском крае нашли тело 15-летней девушки, ушедшей из социального центра

В лесном массиве Приморья обнаружили тело 15-летней девушки, которая самовольно покинула центр содействия семейному устройству. Об этом сообщили сотрудники краевой прокуратуры.

По информации ведомства, воспитатели сообщили об уходе подростка из учреждения во вторник, 11 октября. На следующий день оперативники нашли тело девушки без каких-либо признаков жизни.

Сотрудники Следственного комитета Приморского края не исключают версию о возможном самоубийстве. Они запустили дополнительную проверку для выяснения всех обстоятельств трагедии.

С другими подростками из социального центра сейчас работают психологи.