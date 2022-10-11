В школы Казани сегодня пришли письма с угрозами

Ряд школ Казани получили сегодня сообщения с угрозами. Об этом пишет издание inkazan.ru.

Содержание их неизвестно, но правоохранительные органы начали проверку, сообщила администрация города.

Число школ, получивших такие письма, на данный момент не разглашается. Мэрия попросила родителей отнестись к вынужденным мерам безопасности с пониманием.