Ряд школ Казани получили сегодня сообщения с угрозами. Об этом пишет издание inkazan.ru.
Содержание их неизвестно, но правоохранительные органы начали проверку, сообщила администрация города.
Число школ, получивших такие письма, на данный момент не разглашается. Мэрия попросила родителей отнестись к вынужденным мерам безопасности с пониманием.
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