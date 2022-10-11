В Удмуртии спасатели дважды за сутки выезжали на поиски грибников

В Удмуртии спасатели два раза за минувшие сутки выезжали на поиски грибников, потерявшихся в лесу. Об этом пишет издание udm-info.ru.

Отмечается, что заявок на поиски поступает тем больше, чем дольше длится грибной сезон.

10 октября искать пришлось двух пенсионерок, которые отправились собирать грибы. Одна из них провела в лесу почти сутки.