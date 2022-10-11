Многодетная мать из Башкирии скончалась в Турции

Сестра погибшей рассказала, что женщина во время отдыха пожаловалась на сильную боль в спине. Её состояние ухудшалось с каждым днём даже после госпитализации. Однако в больнице уроженке Башкирии выставили счёт в размере 530 тысяч лир, что по нынешнему курсу составляет около 1,8 миллиона рублей. Часть счёта удалось оплатить.

"Три дня в клинике обошлись в 425 тысяч рублей, пять дней в палате интенсивной терапии — в 295 тысяч", — говорится в сообщении семьи погибшей.

Через десять дней матери троих детей поставили диагноз — онкология. Родственники погибшей решили похоронить женщину в Турции, объяснив это её любовью к морю.

На данный момент семья занимается сбором средств для оплаты счёта, выставленного за лечение, и похороны, передаёт mkset.ru.