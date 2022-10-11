Частный массажист ограбил и убил жительницу Реутова

В Реутове 5 октября было обнаружено тело 40-летней местной жительницы со скованными наручниками руками. По подозрению в убийстве задержали частного массажиста, практикующего в городе.

Как пояснил на допросе 27-летний подозреваемый, в ходе сеанса он поссорился с клиенткой, принял решение её связать, а затем задушил, рассказал представитель регионального ГСУ СК РФ в интервью Телеканалу "360".

Журналистам удалось выяснить, что молодой человек настаивал на интимной близости с женщиной, а после угроз позвонить супругу решил её придушить. Дело, по словам подозреваемого, зашло слишком далеко, и когда массажист понял, что клиентка не подаёт признаков жизни, сбежал, прихватив мобильные телефоны потерпевшей.