В Крыму новая волна ложных сообщений о минировании школ, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Политик связал фейковые рассылки с работой украинских центров информационно-психологических операций.

"Новая волна ложных минирований в Крыму. Украинские ЦПСО лютуют. Когда не можешь сбивать ракеты и победить на поле боя — начинай кошмарить детей", — заявил Крючков.

Политик подчеркнул, что подобная стратегия работы выглядит "очень по-европейски".

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