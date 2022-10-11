Наряд ДПС задержал в Москве внука Геннадия Зюганова

В Москве задержан внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов за то, что не оплатил бензин на заправке. Об этом сообщает Baza.

Политика задержали на Кутузовском проспекте днём 8 октября, когда он ехал в своей "инфинити".

Внук Зюганова долго не мог понять причину такого внимания со стороны полицейских. Оказалось, что всё дело в бесплатной заправке.

Депутат заправлял свою машину на АЗС ещё 24 сентября, но не дождался, пока пройдёт оплата по карте и уехал.

Работники заправки обратились в полицию по факту кражи. Машина внука лидера КПРФ была остановлена нарядом ДПС через две недели.

Он объяснил, что на заправке никто ему ничего не сказал, а оплата якобы прошла. В деле теперь предстоит разбираться следователям.